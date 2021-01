Vaccino: anche Moderna annuncia taglio 20% dosi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Altra tegola sulle immunizzazioni. Dopo Pfizer e AstraZeneca anche Moderna ha appena informato che "per la settimana del 9 febbraio delle previste 166 mila dosi ne consegnerà 132 mila, il 20% in meno". Leggi su tg.la7 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Altra tegola sulle immunizzazioni. Dopo Pfizer e AstraZenecaha appena informato che "per la settimana del 9 febbraio delle previste 166 milane consegnerà 132 mila, il 20% in meno".

ladyonorato : Si scopre che anche al parlamento tedesco si è udito l’allarme (inascoltato) sui rischi del vaccino Pfizer. Da part… - rtl1025 : ?? Anche #Moderna annuncia un taglio nelle consegne del #vaccino. 'Moderna ci ha appena informato che per la settima… - fanpage : ULTIM'ORA, anche #Moderna taglia le dosi di #vaccino, il Commisarrio Arcuri esprime grande sconforto - espomas : Non voglio far polemica sterile, ma qualcuno sa spiegarmi chi è questo 22% di “personale non sanitario” vaccinato?… - news_mondo_h24 : Vaccino Covid, anche Moderna taglia le dosi. Arcuri: “Ce ne mancano almeno 300.000, aumenta lo sconforto” -

