Tre regioni verso la zona gialla La Lombardia resta arancione Upgrade per Veneto | Emilia e Calabria Ancora in bilico Lazio e Piemonte

Caro le è costato lo scherzetto sui dati. La regione Lombardia non solo è stata una settimana per errore nella red zone a causa dell'errata comunicazione dei dati sui contagi. Ma non farà neanche lo scatto verso la zona gialla. Infatti, a causa del provvedimento del ministro della Salute, Roberto Speranza, del 22 gennaio cioè subito dopo la zona rossa, che ha la durata di due settimane, il passaggio nella tanto desiderata fascia gialla non potrà avvenire prima del 5 febbraio. Rischiano di rimanere arancioni anche Lazio e Piemonte. Le regioni che potrebbero passare in giallo sono invece Veneto, Emilia-Romagna e Calabria. A quanto risulta, saranno queste le novità dopo l'ultimo ...

