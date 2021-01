Sofia Calesso | “Temptation Island è studiato a tavolino Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip? Sospetta”

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ha conosciuto la notorietà grazie alla partecipazione alla settima edizione di, dove ha avuto modo di conoscere ed approfondire la relazione con Alessandro Medici. I due, abbandonato il gioco, hanno attraversato qualche periodo di incertezza fatto di repentini tira e molla, ma ora sembrano aver ritrovato la serenità e l’armonia di coppia necessarie per cominciare a programmare in maniera seria il loro futuro che, stando alla, prevederebbe anche un matrimonio. Intervistata da Meteoweek.com e riportato da Isa&Chia,si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, rivelando alcuni strani retroscena su; secondo la donna, la produzione avrebbe riservato un ...

, ex protagonista di Temptation Island , accusa la produzione del docu - reality di Canale5 di avere tenuto un atteggiamento impari nei confronti di alcuni dei protagonisti di entrambe ..., ex di Temptation Island , continua a sparare a zero contro Carlotta Dell'Isola , attuale concorrente del Grande Fratello Vip . Secondo la concorrente umbra, la sua "compagna" di ...I retroscena di Sofia Calesso, ex protagonista di Temtpation Island, sulla partecipazione di Carlotta Dell'Isola al Grande Fratello Vip 5 ...Un concorrente del reality del programma di Canale 5, ha rilasciato un'intervista in cui ha accusato anche la famosa Alessia Marcuzzi ...