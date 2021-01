Roberta Siragusa | il gip | ' Forse il fidanzato aveva dei complici' Quel buco di 7 ore dopo l' omicidio

(Di venerdì 29 gennaio 2021), continuano le indagini sull'della 17enne uccisa e gettata in un burrone nel palermitano: un delitto per cui è in carcere il giovanePietro Morreale , di 19 anni. ...

Caccamo, custodia cautelare per Pietro Morreale, accusato di aver posto fine alla vita di. Le indagini sulla morte della 17enne proseguono e per il giudice il giovane accusato di aver ucciso la ragazza potrebbe commettere altri crimini. Nel frattempo il gip riesamina le ...Così il gip che ieri ha disposto per Pietro Morreale, 19 anni, la custodia cautelare in carcere per l'omicidio della fidanzata 17enne,, il cui corpo massacrato è stato recuperato in ...Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Quantomeno a livelli gravemente indiziario può ritenersi in questa fase cautelare che Pietro Morreale, mosso da una fortissima gelosia e da un sentimento morboso matura ...Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Dopo la morte di Roberta Siragusa, la ragazza di 7 anni di Caccamo (Palermo), Pietro Morreale, il fidanzato accusato ...