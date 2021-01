Renzi in Arabia Saudita, Calenda: “Testimonial pagato di un regime. Che credibilità può avere per futuri incarichi” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cominciano ad arrivare anche le prime reazioni politiche al viaggio di Matteo Renzi in Arabia Saudita per partecipare alla Future Investment Initiative, ribattezzato la Davos del deserto, in piena crisi di governo ed elogiando un Paese dove le violazioni dei diritti umani sono all’ordine del giorno. E a sferrare l’attacco più netto è il leader di Azione, Carlo Calenda. Con un thread su Twitter, l’ex ministro dello Sviluppo Economico ha messo in discussione la “credibilità” di Renzi nel caso in cui dovesse ricoprire, in futuro, incarichi istituzionali. “Qui solo qualche giorno fa avevo ricordato con orgoglio il coraggio di Renzi a San Pietroburgo nel ricordare a Putin i diritti delle minoranze e i valori democratici – ha scritto Calenda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cominciano ad arrivare anche le prime reazioni politiche al viaggio di Matteoinper partecipare alla Future Investment Initiative, ribattezzato la Davos del deserto, in piena crisi di governo ed elogiando un Paese dove le violazioni dei diritti umani sono all’ordine del giorno. E a sferrare l’attacco più netto è il leader di Azione, Carlo. Con un thread su Twitter, l’ex ministro dello Sviluppo Economico ha messo in discussione la “” dinel caso in cui dovesse ricoprire, in futuro,istituzionali. “Qui solo qualche giorno fa avevo ricordato con orgoglio il coraggio dia San Pietroburgo nel ricordare a Putin i diritti delle minoranze e i valori democratici – ha scritto...

