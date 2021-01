Prato | decine di cinesi positivi al Covid sono spariti FdI | “Intervenga la magistratura”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Cialmeno undicifra i nuovi casiregistrati ieri a. Dopo l’impennata di casi dei giorni scorsi all’interno della comunità orientale. E il trend sembra in peggioramento per tutti. Lo testimoniano i 53 nuovi contagi che interessano la provincia. Ma ad allarmaresoprattutto i 25risultatimartedì. Quindici di loroirrintracciabili. “D’altronde non è la prima volta che accade”, spiega il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Centro, Renzo Berti. I numeri deialfa paura Secondo quanto spiegato da Berti, a La Nazione i quindici asiatici irrintracciabili hanno eseguito il tampone in un laboratorio privato fornendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Prato decine

LA NAZIONE

E non nego la preoccupazione anche per il prossimo: non so se iscriverla o meno alla seconda elementare a". Ci sonodi storie simili. Bambini e ragazzi che se ne stanno chiusi ...... ma chiediamo - spiega Betta Marzorati dal presidio di via Vivaio, dove si sono radunatedi ..., ore 15, Ufficio Scolastico Provinciale, viale Borgo Valsugana 63/B. Bari , ore 16.30, ...Lo ha scoperto l’Asl: in 25 erano risultati contagiati dopo l’esame a pagamento Intanto i vaccini sono al palo: in un mese sono state somministrate 4.396 dosi ...Il comitato Pontenuovo interviene sulla sicurezza stradale via Sestini/via Montalese. "La nostra richiesta è ormai una questione vecchia di 50 anni in quanto la variante Nuova Montalese già compariva ...