Pirlo | «CR7? Libero cittadino | ognuno si prende le sue responsabilità» – VIDEO

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Andreadice la sua sulla polemica per la vacanza a Courmayeur di Cristiano Ronaldo: le sue parole –Andrearisponde alla domanda relativa alla vacanza di Ronaldo a Courmayeur in piena zona arancione sia in Piemonte che in Valle d’Aosta. Le sue parole in conferenza stampa. RONALDO A COURMAYEUR – «Aveva il giornodi fare quello che crede. Quando sono fuori dal centro sportivo sono cittadini liberi,sila propria». Leggi su Calcionews24.com

StampaAosta : Pirlo dribbla il caso della vacanza lampo di CR7 a Courmayeur: “Nella vita privata ognuno si prende le sue responsa… - TheMattDP10 : ??È IL NUOVO IDOLO DEI TIFOSI! PIRLO aveva ragione? È lui ad averlo chies... - lagazzettato : CR7 a Courmayeur, Pirlo ‘nel privato fa cosa vuole’ - laromanet : È tuttapposto - MarcoSforzato : RT @GoalItalia: 'Ronaldo può fare ciò che vuole' Così Pirlo sulla vacanza di CR7 a Courmayeur: 'Fuori di qui è un cittadino libero' ?? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo CR7

Corriere dello Sport.it

Andreadice la sua sulla polemica per la vacanza a Courmayeur di Cristiano Ronaldo: le sue parole in conferenza stampa - VIDEO... stando a quanto riporta Tuttosport, la violazione avrebbe dovuta essere contestata dalle forze dell'ordine in presenza, cioè avrebbero dovuto cogliereper le vie di Courmayeur e accertare anche ...Andrea Pirlo dice la sua sulla polemica per la vacanza a Courmayeur di Cristiano Ronaldo: le sue parole in conferenza stampa - VIDEO ...Primo, e soprattutto, perché ha violato la legge (no, non si fa nemmeno se sei il migliore del mondo). Ma purtroppo è sempre più dura trovare buoni esempi: sia da chi dovrebbe essere il primo a darli ...