Napoli, Gattuso andrà via: ora il rinnovo è lontano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gennaro Gattuso, presto o tardi, non sarà più l'allenatore del Napoli con un rinnovo che pare ormai lontano Le recenti polemiche hanno allontanato Gennaro Gattuso dal Napoli. E non bastano le dichiarazioni dell'allenatore nel post partita della partita con lo Spezia o le conferme di Aurelio De Laurentiis. Qualcosa si è rotto e, presto o tardi, il tecnico lascerà la panchina azzurra. Secondo il Corriere dello Sport, quel rinnovo che sembrava ormai cosa fatta e che tante volte è stato rimandato ora è praticamente impossibile da firmare visto il clima e gli scenari emersi negli ultimi giorni.

