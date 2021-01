Morta per Covid a 23 anni l’influencer negazionista che incitava agli assembramenti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Era diventata il punto di riferimento per i negazionisti brasiliani sui social ed aveva anche aperto un canale Youtube per minimizzare gli effetti della pandemia di Covid-19. Ygona Moura è Morta di Covid a 23 anni nel reparto di rianimazione di un ospedale di San Paolo. Sui social diceva che il Covid non esiste “Vi siete accalcati bene alla festa? Io sono andata a ballare e mi sono accalcata, avevo tanta nostalgia di questa ressa, mi mancava da morire!”, diceva Ygone nell’ultimo video postato sui social all’inizio di gennaio. Alcuni giorni dopo, l’influencer è stata ricoverata. Ygona era anche molto popolare nella comunità Lgbt e di sé diceva di aver scoperto di essere gay a 16 anni e di essere diventata transgender a 20. Da alcuni mesi, Ygona era andata a vivere a ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Era diventata il punto di riferimento per i negazionisti brasiliani sui social ed aveva anche aperto un canale Youtube per minimizzare gli effetti della pandemia di-19. Ygona Moura èdia 23nel reparto di rianimazione di un ospedale di San Paolo. Sui social diceva che ilnon esiste “Vi siete accalcati bene alla festa? Io sono andata a ballare e mi sono accalcata, avevo tanta nostalgia di questa ressa, mi mancava da morire!”, diceva Ygone nell’ultimo video postato sui social all’inizio di gennaio. Alcuni giorni dopo,è stata ricoverata. Ygona era anche molto popolare nella comunità Lgbt e di sé diceva di aver scoperto di essere gay a 16e di essere diventata transgender a 20. Da alcuni mesi, Ygona era andata a vivere a ...

