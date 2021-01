Michele Bravi: “Amo un ragazzo. Ho capito che è ancora importante parlarne” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Michele Bravi è tornato con l’album La Geografia del Buio, che contiene il meraviglioso singolo Mantieni il Bacio. Il vincitore di X Factor in occasione del suo comeback ha rilasciato un’intervista all’Huffington Post in cui ha rivelato che questo nuovo pezzo è dedicato ad un ragazzo, il suo ragazzo. “Anni fa quando parlavo della mia sessualità, non ero mai reticente, ma avevo questo atteggiamento ‘rivoluzionario’ che consisteva nel non dire, perché dal mio punto di vista non c’era bisogno di dimostrare. Invece ora ho ribaltato questa mia posizione, c’è tanto bisogno di parlare e condividere. Dopo ‘dolore’, la seconda parola di questo disco è amore. Ho avuto una grande fortuna, che qualcuno condividesse con me questo percorso di dolore -spiega Michele Bravi – Due anni fa, mi è stato ... Leggi su biccy (Di venerdì 29 gennaio 2021)è tornato con l’album La Geografia del Buio, che contiene il meraviglioso singolo Mantieni il Bacio. Il vincitore di X Factor in occasione del suo comeback ha rilasciato un’intervista all’Huffington Post in cui ha rivelato che questo nuovo pezzo è dedicato ad un, il suo. “Anni fa quando parlavo della mia sessualità, non ero mai reticente, ma avevo questo atteggiamento ‘rivoluzionario’ che consisteva nel non dire, perché dal mio punto di vista non c’era bisogno di dimostrare. Invece ora ho ribaltato questa mia posizione, c’è tanto bisogno di parlare e condividere. Dopo ‘dolore’, la seconda parola di questo disco è amore. Ho avuto una grande fortuna, che qualcuno condividesse con me questo percorso di dolore -spiega– Due anni fa, mi è stato ...

