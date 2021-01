Mafia: Procura Palermo, 'la messa a posto rientra nel Dna degli uomini di Cosa nostra' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Nonostante si siano levate delle voci contrarie all'interno di Cosa nostra, le estorsioni, che costituiscono la tipologia di reato che dà luogo al numero maggiore di misure cautelari nei confronti di 'uomini d'onore', continuano ad essere la classica attività delle famiglie mafiose, per due ordini di motivi: costituiscono una potente espressione del controllo del territorio; la “messa a posto”, fra l'altro, costituisce un vero e proprio volano dell'economia del territorio di ciascuna famiglia mafiosa, ma non solo, in quanto, oltre alla dazione di denaro, vengono imposti i fornitori, la guardiania ed eventuali sub appalti e sono un'importante voce attiva nelle casse delle famiglie, soprattutto per sostentare le famiglie dei detenuti" Così la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen. (Adnkronos) - "Nonostante si siano levate delle voci contrarie all'interno di, le estorsioni, che costituiscono la tipologia di reato che dà luogo al numero maggiore di misure cautelari nei confronti di 'd'onore', continuano ad essere la classica attività delle famiglie mafiose, per due ordini di motivi: costituiscono una potente espressione del controllo del territorio; la “”, fra l'altro, costituisce un vero e proprio volano dell'economia del territorio di ciascuna famiglia mafiosa, ma non solo, in quanto, oltre alla dazione di denaro, vengono imposti i fornitori, la guardiania ed eventuali sub appalti e sono un'importante voce attiva nelle casse delle famiglie, soprattutto per sostentare le famiglie dei detenuti" Così la ...

TV7Benevento : Mafia: Procura Palermo, 'la messa a posto rientra nel Dna degli uomini di Cosa nostra'... - DrDrew13596160 : @simone_maiden @jovinco82 @Andrew88306241 @Alfonso04642363 @repubblica E non ha ingaggiato perché qualcuno in procu… - PapaleoStefania : RT @lanuovacalabria: Le mano della massoneria deviata sugli appalti: la procura di Paola indaga 18 persone (I NOMI) - lanuovacalabria : Le mano della massoneria deviata sugli appalti: la procura di Paola indaga 18 persone (I NOMI)… - Ettore572 : Cantante folk e brani dedicati alla mafia: esposto in Procura presentato da consiglieri comunali San Luca -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Procura Mafia: Procura Palermo, 'la messa a posto rientra nel Dna degli uomini di Cosa nostra' LiberoQuotidiano.it Mafia: Procura Palermo, 'la messa a posto rientra nel Dna degli uomini di Cosa nostra'

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Nonostante si siano levate delle voci contrarie all'interno di Cosa nostra, le estorsioni, che costituiscono la tipologia di reato che dà luogo al numero maggiore di mi ...

Ricorsi respinti: l’Abbazia S. Anastasia e i beni restano a Lena

PALERMO – La Corte di appello respinge il doppio ricorso della Procura e della Procura generale. I beni, già dissequestrati due anni fa, restano a Francesco Lena e ai suoi familiari. Si tratta della t ...

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Nonostante si siano levate delle voci contrarie all'interno di Cosa nostra, le estorsioni, che costituiscono la tipologia di reato che dà luogo al numero maggiore di mi ...PALERMO – La Corte di appello respinge il doppio ricorso della Procura e della Procura generale. I beni, già dissequestrati due anni fa, restano a Francesco Lena e ai suoi familiari. Si tratta della t ...