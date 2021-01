M5s da Mattarella apre al ritorno di Renzi ma tra i grillini scatta la bagarre (Di venerdì 29 gennaio 2021) Parole di 'pace' verso Matteo Renzi che però hanno scatenato la rabbiosa reazione di una parte del movimento che vorrebbe la rottura totale con il leader di Italia viva e, quindi, far mancare voti. 'l ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 gennaio 2021) Parole di 'pace' verso Matteoche però hanno scatenato la rabbiosa reazione di una parte del movimento che vorrebbe la rottura totale con il leader di Italia viva e, quindi, far mancare voti. 'l ...

