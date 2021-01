M5S al Colle, la faccia tosta di Crimi: “L’unico in grado è Conte”. E cade anche il veto su Renzi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il calendario delle consultazioni oggi ha visto salire al Colle anche il M5S. Una mezz’oretta, o poco più, di colloquio, in cui la delegazione grillina, composta dal capo politico Vito Crimi. E e dai capigruppo di Senato e Camera, Ettore Licheri e Davide Crippa, hanno sfoderato al capo dello Stato un copione di dichiarazioni al limite del paradossale. Già, perché proprio gli anti-casta per eccellenza, quelli contro l’accaparramento delle poltrone rappresentano al momento la forza politica di Palazzo più incollata allo status quo ante. E perché sempre loro, gli uomini del veto e i movimentisti anti-personalismi, sono coloro i quali, ancora oggi, sono andati davanti al presidente della Repubblica per chiedere con forza un nuovo incarico al premier dimissionario Giuseppe Conte. Dichiarandosi disponibili, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il calendario delle consultazioni oggi ha visto salire alil M5S. Una mezz’oretta, o poco più, di colloquio, in cui la delegazione grillina, composta dal capo politico Vito. E e dai capigruppo di Senato e Camera, Ettore Licheri e Davide Crippa, hanno sfoderato al capo dello Stato un copione di dichiarazioni al limite del paradossale. Già, perché proprio gli anti-casta per eccellenza, quelli contro l’accaparramento delle poltrone rappresentano al momento la forza politica di Palazzo più incollata allo status quo ante. E perché sempre loro, gli uomini dele i movimentisti anti-personalismi, sono coloro i quali, ancora oggi, sono andati davanti al presidente della Repubblica per chiedere con forza un nuovo incarico al premier dimissionario Giuseppe. Dichiarandosi disponibili, ...

