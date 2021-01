La Telemedicina ai tempi del COVID-19 | l’esperienza della piattaforma Net-Medicare

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Poiché l’epidemia da-19 continua a diffondersi in tutto il mondo è imperativo sviluppare misure innovative ed efficaci per fornire assistenza da remoto a pazienti,in particolare a coloro che necessitano di un supporto continuativo come anziani, persone immunodepresse, donne incinte, etc. L’usoe di software per il monitoraggio digitale offrono un potenziale promettente per migliorare l’assistenza sanitaria, sia nella battaglia contro il-19 ma anche nella gestione delle malattie croniche ad esempio. Come dimostrano risultati recenti che confermano che laè in grado di ridurre il ricorso a strutture ambulatoriali e salvaguardare di conseguenza risorse sanitarie. Sebbene in Italia la medicina digitale non sia una disciplina così sviluppata come in alcuni paesi ...