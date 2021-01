La Lombardia torna "gialla". ?Le regioni cambiano colore (Di venerdì 29 gennaio 2021) Francesca Galici Le nuove disposizioni di Roberto Speranza saranno in vigore dal 31 gennaio e vedranno l'Italia prevalentemente gialla: solo 5 regioni saranno arancioni Articolo in aggiornamento Da domenica 31 gennaio l'Italia cambierà colore. In zona arancione ci saranno solamente Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni e Province autonome, comprese Lazio, Veneto e Lombardia, saranno in zona gialla. Queste sono le nuove disposizioni del ministro Roberto Speranza alla luce delle rilevazioni settimanali dei dati per quanto concerne i contagi e la diffusione del coronavirus in Italia. Tag: coronavirus Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Francesca Galici Le nuove disposizioni di Roberto Speranza saranno in vigore dal 31 gennaio e vedranno l'Italia prevalentemente: solo 5saranno arancioni Articolo in aggiornamento Da domenica 31 gennaio l'Italia cambierà. In zona arancione ci saranno solamente Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altree Province autonome, comprese Lazio, Veneto e, saranno in zona. Queste sono le nuove disposizioni del ministro Roberto Speranza alla luce delle rilevazioni settimanali dei dati per quanto concerne i contagi e la diffusione del coronavirus in Italia. Tag: coronavirus

