Il “tortino vesuviano” di Max conquista i giudici di MasterChef | anche lui però ha un punto debole e lo confessa a Cannavacciuolo

Una Mystery Box sorprendente, ieri, a MasterChef Italia. Protagonista assoluta: la pancetta. Alcuni dei cuochi amatoriali hanno dovuto inserirla in un piatto salato, altri – tra cui Max – in un piatto dolce. Il suo "tortino vesuviano", un tortino al cioccolato con pancetta caramellata su base di cioccolato bianco e banana, ha conquistato i giudici, così il percorso del giornalista e scrittore di origini americane continua con successo. Ma dopo tutte le prove in cui Max non ha quasi mai deluso le aspettative, i giudici vogliono scoprire quali sono i suoi punti deboli… Davanti ai fornelli, i concorrenti ancora in gara sono sempre meno e riescono a vedere sempre più vicino il traguardo che porterà uno di loro a diventare il decimo MasterChef italiano.

