Il Quirinale mette in campo Fico per sminare il terreno della crisi (Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - No a governicchi. Chi oggi è salito al Quirinale è uscito con la consapevolezza che il presidente della Repubblica voglia un esecutivo solido per affrontare - come ha poi spiegato il Capo dello Stato - le tre emergenze, ovvero quella economica, quella sanitaria e quella sociale. "Non sono emerse per ora ipotesi di altri esecutivi", spiega una fonte parlamentare della maggioranza. Il mandato esplorativo al presidente della Camera Fico serve a verificare i numeri della maggioranza, ma soprattutto a capire se è possibile rimuovere gli ostacoli che arrivano dal leader di Iv sul nome del presidente del Consiglio dimissionario. Renzi non ha mai scartato la possibilità di un esecutivo istituzionale ma qualora dovesse seguire quella strada - l'input dei rosso-gialli - si troverà solo o ... Leggi su agi (Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - No a governicchi. Chi oggi è salito alè uscito con la consapevolezza che il presidenteRepubblica voglia un esecutivo solido per affrontare - come ha poi spiegato il Capo dello Stato - le tre emergenze, ovvero quella economica, quella sanitaria e quella sociale. "Non sono emerse per ora ipotesi di altri esecutivi", spiega una fonte parlamentaremaggioranza. Il mandato esplorativo al presidenteCameraserve a verificare i numerimaggioranza, ma soprattutto a capire se è possibile rimuovere gli ostacoli che arrivano dal leader di Iv sul nome del presidente del Consiglio dimissionario. Renzi non ha mai scartato la possibilità di un esecutivo istituzionale ma qualora dovesse seguire quella strada - l'input dei rosso-gialli - si troverà solo o ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Gennaio: Renzi-show al Quirinale mette il veto su Conte - riotta : .@Roberto_Fico al Quirinale, @vitocrimi ok a @matteorenzi la maggioranza potrebbe tenere ma, comunque vada, Conte I… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Le vere consultazioni: “Onorato” con Bin Salman, che l’Onu accusa sul caso Khashoggi, loda il costo… - fisco24_info : Il Quirinale mette in campo Fico per sminare il terreno della crisi: AGI - No a governicchi. Chi oggi è salito al Q… - AntonioAumenta : @Quirinale Certo se anche il Quirinale si mette a perdere tempo (5 giorni) siamo messi male male -