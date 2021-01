Il cantante mascherato 2021, la giuria: ecco i giudici dello show (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da quali giudici è composta la giuria de Il cantante mascherato 2021, lo show in onda su Rai 1 dal 29 gennaio? A giudicare le esibizioni delle varie “maschere” saranno cinque giudici: Patty Pravo Flavio Insinna Francesco Facchinetti Costantino Della Gherardesca Caterina Balivo PATTY PRAVO Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli (Venezia, 9 aprile 1948), è una cantante e musicista. Nella sua lunga carriera ha attraversato svariati stili musicali, reinventando continuamente la propria immagine. FLAVIO INSINNA Flavio Emanuele Insinna (Roma, 3 luglio 1965) è un attore, conduttore televisivo e showman. Negli ultimi anni conduce il quiz show di Rai 1 L’eredità. FRANCESCO FACCHINETTI Francesco Andrea ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da qualiè composta lade Il, loin onda su Rai 1 dal 29 gennaio? A giudicare le esibizioni delle varie “maschere” saranno cinque: Patty Pravo Flavio Insinna Francesco Facchinetti Costantino Della Gherardesca Caterina Balivo PATTY PRAVO Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli (Venezia, 9 aprile 1948), è unae musicista. Nella sua lunga carriera ha attraversato svariati stili musicali, reinventando continuamente la propria immagine. FLAVIO INSINNA Flavio Emanuele Insinna (Roma, 3 luglio 1965) è un attore, conduttore televisivo eman. Negli ultimi anni conduce il quizdi Rai 1 L’eredità. FRANCESCO FACCHINETTI Francesco Andrea ...

