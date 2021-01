GTA Online | è arrivata la cavalleria! Vetir | disponibile ora da Warstock Cache & Carry

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Cosa si nasconde dentro questo mezzo? Forze speciali altamente addestrate? Un muro profondo un metro di bombe adesive? Una montagna di droga e una decina di dipendenti modello di Vanilla Unicorn? Tutto quello che vuoi. O che vuoi far credere. Ilora da. Ricompense doppie nella serie di modalità Competizione al Diamond Questa settimana, abbandona i frutti e le gemme delle slot machine e lanciati nel mondo reale: per tutti i coraggiosi combattenti disposti a scontrarsi in combattimenti ravvicinati negli angoli più scabrosi del Diamond, la serie di modalità Competizione al Diamond frutta ricompense doppie. Ricompense triple nelle Operazioni mobili Se preferisci i veicoli armati, sarai felice di sapere che le Operazioni mobili ...