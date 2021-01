Gravi problemi Anydesk il 29 gennaio, non funziona per lavorare da remoto (Di venerdì 29 gennaio 2021) In questo primo pomeriggio di venerdì 29 maggio si registrano seri problemi Anydesk in Italia ma anche nel resto del mondo. Ormai da tempo in molti si affidano al software per la condivisione del desktop da remoto: soprattutto dall’inizio della pandemia Covid-19, tanti smart- worker hanno cominciato ad utilizzare ampiamente lo strumento che risulta essere tanto funzionale ma forse meno noto del concorrente TeamViewer. Ogni malfunzionamento dunque si manifesta come una grave anomalia per parecchi lavoratori. Proprio questo è il caso di questo giorno di fine gennaio. Il servizio Downdetector illustra una situazione estremamente grave, almeno al momento della pubblicazione di questo ptimo approfondimento. Le testimonianze di persone impossibilitate a svolgere il loro lavoro proprio per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) In questo primo pomeriggio di venerdì 29 maggio si registrano seriin Italia ma anche nel resto del mondo. Ormai da tempo in molti si affidano al software per la condivisione del desktop da: soprattutto dall’inizio della pandemia Covid-19, tanti smart- worker hanno cominciato ad utilizzare ampiamente lo strumento che risulta essere tantole ma forse meno noto del concorrente TeamViewer. Ogni malmento dunque si manifesta come una grave anomalia per parecchi lavoratori. Proprio questo è il caso di questo giorno di fine. Il servizio Downdetector illustra una situazione estremamente grave, almeno al momento della pubblicazione di questo ptimo approfondimento. Le testimonianze di persone impossibilitate a svolgere il loro lavoro proprio per ...

