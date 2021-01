Fontana: “La Lombardia passa in zona gialla” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza. La Lombardia passa in zona gialla”. Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “È stata una settimana certamente difficile – commenta il governatore – abbiamo lottato perché, come attestano i dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l’attenzione continuando ad adottare comportamenti virtuosi”. Il ministro Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. “I dati riguardanti la situazione epidemiologica della Lombardia erano chiari e ben definiti da giorni e la collocazione in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Lain”. Lo annuncia il presidente della Regione, Attilio. “È stata una settimana certamente difficile – commenta il governatore – abbiamo lottato perché, come attestano i dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l’attenzione continuando ad adottare comportamenti virtuosi”. Il ministro Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. “I dati riguardanti la situazione epidemiologica dellaerano chiari e ben definiti da giorni e la collocazione in ...

LegaSalvini : ++ FONTANA CHIEDE A CONTE I DANNI PER 650 MILIONI, IL GOVERNO RISARCISCA I DANNI ALLA LOMBARDIA ++ - PagellaPolitica : ?? La #Lega ha comprato alcuni spazi su quotidiani locali in Lombardia per dire che la giunta Fontana non è responsa… - Maxdero : Presentata mozione di sfiducia a #Fontana. L’azione amministrativa di contrasto alla #pandemia si è rivelata del tu… - infoitinterno : Fontana: “Mi ha chiamato il ministro della Salute, la Lombardia passa in zona gialla” - infoitinterno : Lombardia in zona gialla dal 31 gennaio. Fontana: 'Meritato l'allentamento delle misure' -