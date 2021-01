Fiorentina | Pradè | ' Kokorin ha grandi qualità | ora deve adattarsi'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) TORINO - "Alterniamo prestazioni buone ad altre peggiori. Veniamo da una vittoria e prima da una brutta sconfitta a Napoli. Oggi è una gara decisiva contro una squadra forte che non merita la ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè

Lo ha dichiarato il ds dellaDanielea Sky prima della gara con il Torino : " I granata ci hanno chiesto Pulgar ? Non ce lo hanno mai chiesto. Kokorin ? L'idea nasca da questa estate.Commenta per primo Il direttore sportivo dellaDaniele Pradé è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro il Torino: 'Pulgar ai granata? Non ce l'hanno mai chiesto. Kokorin? E' un'idea che nasce da questa estate. E' un giocatore ...