Fiorentina eroica: pari in nove a Torino (1-1). Ribery gran gol. Arbitro inadeguato. Pagelle (Di sabato 30 gennaio 2021) Palo di Vlahovic nel primo tempo e traversa di Belotti. Espulsione di Castrovilli per essere franato su Lukic fuori area nella ripresa. gran gol di Ribery, poi il gesto incredibile di Milenkovic che, con la fronte, colpisce Belotti che l'aveva provocato. Viola eroici in nove. Nel finale Pezzella si perde Belotti e i granata pareggiano. Quindi grande difesa viola nei sette minuti di recupero Leggi su firenzepost (Di sabato 30 gennaio 2021) Palo di Vlahovic nel primo tempo e traversa di Belotti. Espulsione di Castrovilli per essere franato su Lukic fuori area nella ripresa.gol di, poi il gesto incredibile di Milenkovic che, con la fronte, colpisce Belotti che l'aveva provocato. Viola eroici in. Nel finale Pezzella si perde Belotti e iata pareggiano. Quindide difesa viola nei sette minuti di recupero

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina eroica Memorabile Franco Picco: conclude la Parigi - Dakar a 65 anni

Tessile Fiorentina in occasione della Parigi Dakar 2021 ha sviluppato, in collaborazione con Franco ...progetto - ha commentato il management dell'azienda - e ci complimentiamo con lui per l'eroica ...

2021, ansie e speranze per l'anno che verrà: "Così vogliamo ricominciare"

... è stata un'impresa eroica: 'Rimanere concentrati era impossibile - ricorda -. Ho sempre fatto i ... E poi, visto che in Monti batte un cuore viola, 'spero di tornare presto a vedere la Fiorentina nel ...

Fiorentina eorica: pari in nove a Torino (1-1). Ribery gran gol. Arbitro inadeguato. Pagelle

Palo di Vlahovic nel primo tempo e traversa di Belotti. Espulsione di Castrovilli per essere franato su Lukic fuori area nella ripresa. Gran gol di Ribery, poi il gesto incredibile di Milenkovic ...

Taccuino. Così Matteo Renzi (d’Arabia) ha dato scacco matto al M5s (e al populismo)

L’ex premier Matteo Renzi autore della riforma de La Buona Scuola. In mancanza di meglio, i libri di storia dei nostri nipoti narreranno le gesta eroiche di Matteo d’Arabia. E ...

