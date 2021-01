(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "I dati sull'andamento del mercatole nel 2020, presentati oggi dall'Associazione Italiana Editori alla giornata conclusiva del XXXVIII seminario di perfezionamento della scuola per librai 'Umberto ed Elisabetta Mauri”, mostrano un settore che ha saputo meglio di altri affrontare la crisi Covid". E' quanto si legge in una nota dell'Ali, l'Associazione Librai italiani aderente a Confcommercio. “I risultati di oggi – commenta Paolo, presidente di Ali Confcommercio - sono frutto da un lato dell'entrata in vigore, il 25 marzo scorso, della legge sule la lettura e dall'altro della capacità delladelin piena pandemia di individuare soluzioni condivise ai problemi. Il futuro – conclude il presidente- è pieno di ...

TV7Benevento : Editoria: Ambrosini (Ali), 'serve un patto per la filiera del libro'... -

Ultime Notizie dalla rete : Editoria Ambrosini

LiberoQuotidiano.it

... sostenga in maniera stabile e permanente l'intera filiera dell'". In collegamento online ... Con un unico neo, ricordato dal presidente dell'Associazione librai italiani, Paolo: "C'è ...E' la richiesta che arriva da Paolo, presidente dell'Ali, l'Associazione dei Librai ... Dati che registrano una crescita del 2,4% dell'di varia ma che, allo stesso tempo, evidenziano ...Condividi questo articolo:Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “I dati sull’andamento del mercato editoriale nel 2020, presentati oggi dall’Associazione Italiana Editori alla giornata conclusiva del XXXVIII se ...Non capita spesso che l'Italia sia presa a modello in Europa. Ma come ha ricordato questa mattina il presidente dell'Associazione italiana editori, Ricardo Franco Levi, in apertura del Seminario della ...