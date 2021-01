Ddl Omofobia, Alessandro Zan: «Se andiamo al voto, la legge muore. Renzi non ci lasci soli» – L’intervista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il deputato Alessandro Zan, “papà” della legge contro l’omotransfobia, è preoccupato. La crisi di governo, aperta da Matteo Renzi, potrebbe avere profonde ripercussioni anche sulla battaglia sui diritti civili portata avanti dal centro-sinistra (e non solo) negli ultimi mesi. «Se si va ad elezioni anticipate, la legge muore. Se si cambia legislatura, bisognerà ripartire da zero. Di fatto, rischia di cadere tutto, ma proprio tutto», dice Zan a Open. «Se il prossimo governo sarà a guida sovranista, poi, significa che di legge contro l’Omofobia, forse, se ne riparlerà tra 5-10 anni. E noi, invece, non possiamo più aspettare. Gli abusi domestici, anche contro le persone lgbtq+, nel corso della pandemia sono aumentati», aggiunge. La vittoria del centro-destra ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il deputatoZan, “papà” dellacontro l’omotransfobia, è preoccupato. La crisi di governo, aperta da Matteo, potrebbe avere profonde ripercussioni anche sulla battaglia sui diritti civili portata avanti dal centro-sinistra (e non solo) negli ultimi mesi. «Se si va ad elezioni anticipate, la. Se si cambia legislatura, bisognerà ripartire da zero. Di fatto, rischia di cadere tutto, ma proprio tutto», dice Zan a Open. «Se il prossimo governo sarà a guida sovranista, poi, significa che dicontro l’, forse, se ne riparlerà tra 5-10 anni. E noi, invece, non possiamo più aspettare. Gli abusi domestici, anche contro le persone lgbtq+, nel corso della pandemia sono aumentati», aggiunge. La vittoria del centro-destra ...

