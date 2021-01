Da domenica 31 gennaio FVG torna giallo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute Leggi su udine20 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da31. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute

Corriere : La Lombardia e il Lazio in zona gialla da domenica 31 gennaio: ecco i nuovi colori delle Regioni - Corriere : ???? ULTIM'ORA – Come cambiano i colori delle Regioni - vaticannews_it : #23gennaio Domani 24 gennaio, seconda edizione della Domenica della Parola di Dio. Alle 10 la Messa con il #Papa. I… - salpaladino : RT @Corriere: La Lombardia e il Lazio in zona gialla da domenica 31 gennaio: ecco i nuovi colori delle Regioni - SalvatoreC1970 : RT @RadioQuar: ***Resistenza Vinilica*** Domenica 31 gennaio, a partire dalle 18:00, faremo un viaggio di due ore nella musica e nelle par… -