Cristiano e Georgina, dopo le polemiche arriva il video hot: ma non sono a casa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ancora al centro delle polemiche: arriva un video hot, atmosfera bollente ma dove si trovano? Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la coppia più famosa e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 29 gennaio 2021)Ronaldo eRodriguez ancora al centro delleunhot, atmosfera bollente ma dove si trovano?Ronaldo eRodriguez, la coppia più famosa e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

