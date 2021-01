Crisi di governo, Mattarella affida mandato esplorativo al napoletano Roberto Fico (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso da poco l’incontro tra il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente della Camera, il napoletano Roberto Fico. Mattarella ha affidato a Fico un mandato esplorativo per tentare di dar vita a un nuovo governo. Queste le dichiarazioni di Mattarella affidate al segretario regionale: “A Roberto Fico è stato affidato il compito di verificare la possibilità di dar vita a un governo con una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano governo precedente. Il Presidente della Camera Fico riferirà entro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso da poco l’incontro tra il Presidente della Repubblicae il Presidente della Camera, ilhato aunper tentare di dar vita a un nuovo. Queste le dichiarazioni dite al segretario regionale: “Aè statoto il compito di verificare la possibilità di dar vita a uncon una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevanoprecedente. Il Presidente della Camerariferirà entro ...

