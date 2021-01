Crisi di governo, il primo tempo lo vince Renzi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Aveva chiesto, come condizione per uscire dalla Crisi, una “maggioranza ampia, coesa e politicamente definita”. Ed evidentemente i tre giorni di consultazioni non sono stati sufficienti a vederne le condizioni. Per questo il capo dello Stato ha ritenuto opportuno un supplemento di “verifica”, affidata all’esplorazione del presidente della Camera. Supplemento nient’affatto breve, altri tre giorni, in cui “l’esploratore” dovrà sondare la convergenza sul nome di Conte, ma anche la compatibilità programmatica e la tenuta dei gruppi su questa ipotesi. Proprio il tempo e la modalità scelta rivelano una non banale contraddizione entro cui Mattarella si è trovato costretto a muoversi. La contraddizione tra l’urgenza della situazione che richiede un governo in tempi brevi e la necessità di tempi lunghi per “l’esploratore”, a cui è affidato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Aveva chiesto, come condizione per uscire dalla, una “maggioranza ampia, coesa e politicamente definita”. Ed evidentemente i tre giorni di consultazioni non sono stati sufficienti a vederne le condizioni. Per questo il capo dello Stato ha ritenuto opportuno un supplemento di “verifica”, affidata all’esplorazione del presidente della Camera. Supplemento nient’affatto breve, altri tre giorni, in cui “l’esploratore” dovrà sondare la convergenza sul nome di Conte, ma anche la compatibilità programmatica e la tenuta dei gruppi su questa ipotesi. Proprio ile la modalità scelta rivelano una non banale contraddizione entro cui Mattarella si è trovato costretto a muoversi. La contraddizione tra l’urgenza della situazione che richiede unin tempi brevi e la necessità di tempi lunghi per “l’esploratore”, a cui è affidato ...

