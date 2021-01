Covid, Rt nazionale a 0,84: oggi si sapranno i nuovi colori delle Regioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Covid – L’incidenza dei casi è in calo, e anche l’Rt nazionale, che passa da 0,97 a 0,84 nel giro di una settimana. Era fissato per le 16 di oggi l’incontro del Cts per decidere come procedere con i vari colori delle Regioni. Ora rimaniamo in attesa della comunicazione ufficiale. I criteri per i nuovi colori delle Regioni L’Rt è in calo da cinque settimane ormai, ma il valore ancora non permette una totale tracciabilità dei casi. Il ministero della salute ora deve stabilire le nuove misure di contenimento del Covid. Questa settimana l’incidenza è rimasta alta nella Provincia Autonoma di Bolzano e la regione dell’Umbria. Anche il Molise ha un indice Rt maggiore di 1. Importante da considerare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021)– L’incidenza dei casi è in calo, e anche l’Rt, che passa da 0,97 a 0,84 nel giro di una settimana. Era fissato per le 16 dil’incontro del Cts per decidere come procedere con i vari. Ora rimaniamo in attesa della comunicazione ufficiale. I criteri per iL’Rt è in calo da cinque settimane ormai, ma il valore ancora non permette una totale tracciabilità dei casi. Il ministero della salute ora deve stabilire le nuove misure di contenimento del. Questa settimana l’incidenza è rimasta alta nella Provincia Autonoma di Bolzano e la regione dell’Umbria. Anche il Molise ha un indice Rt maggiore di 1. Importante da considerare ...

