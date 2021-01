Covid | bollettino | curva stabile Rapporto casi-test a 8 | 2% Ieri era 8 | 1% Deceduti in 21 7 nelle ultime 48 ore

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Positivi del giorno a 1.175 (di cui 105identificati daantigenici rapidi) su 14.380 (di cui 2.021 antigenici). Lo rivela il consuetodell’Unità di Crisi della Regione Campania, che segnala anche gli asintomatici (999) e i sintomatici (71). Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Totale positivi in Campania 219.418 (di cui 1.167 antigenici) su 2.397.782 tamponi effettuati (di cui 21.099 antigenici).?in 21 (748 ore e 14in precedenza ma registrati??)?. Totaledall’inizio della pandemia 3.725. Guariti del giorno 3.101, totale guariti 154.051. Reso noto anche il ?Report dei posti letto su base regionale: terapia intensiva ...

SkyTG24 : La società #Moderna ha annunciato i risultati degli studi sul proprio #vaccino #Covid19, affermando che è efficace… - ildenaro_it : Lo rivela il consueto #bollettino dell’#Unità di #Crisi della @Reg_Campania, che segnala anche gli #asintomatici (9… - TuttoBolognaWeb : Covid 19 - Il bollettino regionale del 29 gennaio - - infoitinterno : Covid in Italia e Lombardia, il bollettino di oggi 29 gennaio - Adnkronos : ??#Covid #EmiliaRomagna, 1.320 nuovi casi e 65 morti: il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Katmandu, 29 gen 16:44 - Dopo un giorno senza decessi per- 19, per la prima volta da agosto, ilodierno del ministero della Sanità del Nepal registra...Coronavirus nel Lazio , ildella Regione di venerdì 29 gennaio : i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore ..., i casi a Roma città Nella Asl Roma 1 sono 260 i casi nelle ultime ...Il numero dei casi di positività al Covid-19 è tornato a salire in Campania. Nel bollettino di giovedì 28 gennaio si registrano infatti 1.313 nuovi contagi e 35 decessi. Dati che spaventano, soprattut ...Ieri il decesso di un ottantenne residente nella città pitagorica. Ad Isola, i casi attualmente attivi, al netto dei soggetti negativizzati, sono 72 ...