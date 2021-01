Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss: “Indice Rt in calo a 0,84. Una Regione a rischio alto” (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’Indice di trasmissibilità Rt scende per la seconda settimana consecutiva. Nel precedente monitoraggio sull’andamento della pandemia era già calato sotto quota 1 (a 0,97), ma ora l’Istituto superiore di sanità certifica che è arrivato a 0,84 in tutta Italia. Il dato, calcolato sui casi sintomatici, è relativo al periodo 6-19 gennaio. I tecnici scrivono però che “l’epidemia resta in una fase delicata e un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale”. Anche se in alcune Regioni la situazione dei contagi è in miglioramento, infatti, “il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all’elevata incidenza impongono comunque incisive misure restrittive”. Complessivamente, una sola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’di trasmissibilità Rt scende per la seconda settimana consecutiva. Nel precedentesull’andamento della pandemia era già calato sotto quota 1 (a 0,97), ma ora l’Istituto superiore di sanità certifica che è arrivato a 0,84 in tutta Italia. Il dato, calcolato sui casi sintomatici, è relativo al periodo 6-19 gennaio. I tecnici scrivono però che “l’epidemia resta in una fase delicata e un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale”. Anche se in alcune Regioni la situazione dei contagi è in miglioramento, infatti, “il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all’elevata incidenza impongono comunque incisive misure restrittive”. Complessivamente, una sola ...

