Contagi covid scuola Sicilia | dati in lieve aumento | i numeri dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In, seppur si registri undi casi, la situazione resta piuttosto stabile. Anzi: considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al-19 risulta essere in diminuzione. L'articolo .

TgLa7 : Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano, sono le aree italiane in… - SkyTG24 : Covid, Crisanti a Sky TG24: “Contagi reali? 30mila al giorno. Confusione con test rapidi' - Agenzia_Ansa : Il #Brasile supera i nove milioni di contagi di Covid-19 dall'inizio della pandemia, secondo dati delle segreterie… - VoceGiallorossa : ?? Segui con noi gli aggiornamenti sulla pandemia #COVID - B_0707_C : RT @Miti_Vigliero: Per l'Intelligence, i contagi sarebbero sottostimati del 50% L'Iss: 'E' possibile'. Secondo Repubblica, l'allarme degl… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi covid

Focolai, tracciamento, ospedali, controlli: al calo dell’Rt deve seguire quello delle terapie intensive Ragusa - Contagi da 5 giorni sotto quota mille, inferiori al numero di chi guarisce dal Covid, i ...In tutta la provincia di Pistoia, ieri, sono stati 64 i nuovi contagi, mentre al momento i ricoverati al San Jacopo sono 39 (32 in isolamento in area Covid e sette in terapia intensiva).