Consultazioni | il M5S compatto da Mattarella | “Conte premier”

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati L’ultima delegazione a essere salita al Quirinale per lecon il presidente Sergioè stata quella del Movimento 5 Stelle, guidata dal capo politico Vito Crimi. Quest’ultimo, dopo l’incontro col presidente della Repubblica, ha rilasciato una dichiarazione spiegando le richieste avanzate dal Movimento a, il M5S: “o voto” “Al presidente– ha spiegato Vito Crimi – abbiamo reso la nostra disponibilità ad un confronto con chi ha a cuore l’interesse del Paese, per un governo politico a partire dalle forze di maggioranza attuali, ma con un patto di legislatura”. “L’unica persona in grado di presiedere questo governo – ha sottolineato – per il ...