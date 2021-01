Con il governo dimissionario De Luca non si tiene più: ‘In altri Paesi alcuni ministri M5s non sarebbero neanche parcheggiatori abusivi’ (Di venerdì 29 gennaio 2021) Duro attacco del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro il governo e i 5 Stelle, nel suo solito video-appuntamento su Facebook. Il politico esordisce commentando la crisi dell’esecutivo: “So che tutti avrete dei brividi di commozione quando ascoltate le dichiarazioni delle diverse delegazione parlamentari, ma non voglio privarvi di questa commozione. Tenetevela tutta per voi”. Poi cita la sentenza di condanna della sindaca di Torino, Chiara Appendino, occasione per fare una lunga filippica contro i 5 Stelle: “Non dico nulla sulla sentenza, ma credo che sia opportuno sottolineare che questo sindaco appartiene al M5s, cioè a quel Movimento che per 10 anni ha raccontato che bastava un avviso di garanzia per mettere all’indice chiunque e a maggior ragione chi ricopriva responsabilità pubbliche. Per un decennio ci sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Duro attacco del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, contro ile i 5 Stelle, nel suo solito video-appuntamento su Facebook. Il politico esordisce commentando la crisi dell’esecutivo: “So che tutti avrete dei brividi di commozione quando ascoltate le dichiarazioni delle diverse delegazione parlamentari, ma non voglio privarvi di questa commozione. Tenetevela tutta per voi”. Poi cita la sentenza di condanna della sindaca di Torino, Chiara Appendino, occasione per fare una lunga filippica contro i 5 Stelle: “Non dico nulla sulla sentenza, ma credo che sia opportuno sottolineare che questo sindaco apparal M5s, cioè a quel Movimento che per 10 anni ha raccontato che bastava un avviso di garanzia per mettere all’indice chiunque e a maggior ragione chi ricopriva responsabilità pubbliche. Per un decennio ci sono ...

