Claudia Ruggeri su Instagram | pantera dai leggings di pelle e una scollatura esplosiva FOTO

Leggi su yeslife

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Come non notaresu? La modella fa impazzire i fan e sul web le suesono una bomba in esplosione Si presenta come Missnella trasmissione Avanti un altro e insieme a Paolo Bonolis fa divertire il pubblico da casa. Non solo cognati ma anche colleghi, lei e il conduttore L'articolo proviene da YesLife.it.