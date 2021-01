Caos vaccini | i governi alla mercé delle aziende sulle scelte di salute pubblica

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Prendete ilcome esempio, per capire il fallimento della politica c’è tutto quel che serve. E per una volta non solo della politica italiana. A un anno esatto dall’inizio della pandemia, la corsa all’approvvigionamentofiale che ci libereranno dal Covid-19 ha prodotto la conseguenza più mostruosa possibile:subalterni allenelledi. Possiamo vederlo tutti il risultato di questo libero impazzimento nella disarmante sincerità di Päivi Kerkola, amministratrice delegata di Pfizer Italia, intervistata da Re: “I nostri prezzi rimangono riservati. Abbiamo applicato principi per assicurare un accesso equo…Quelli ad alto e medio reddito pagheranno più di quelli a basso ...

Prendete il caos vaccini come esempio, per capire il fallimento della politica c’è tutto quel che serve. E per una volta non solo della politica italiana. A un anno esatto ...Dopo Pfizer e Astrazeneca, anche Moderna annuncia un taglio nelle consegne di vaccino. A dirlo il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, durante la conferenza stampa settimanale : “Moderna ci h ...