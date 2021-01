Blocco cartelle esattoriali, approvato il rinvio: quando scade (Di sabato 30 gennaio 2021) Blocco cartelle esattoriali, il governo nonostante la crisi in atto ha approvato il rinvio: fino a quando hanno tempo i contribuenti? Il governo Conte è di fatto congelato ma l’attività ordinaria prosegue. E oggi è arrivato un provvedimento atteso da milioni di contribuenti, la proroga per un altro mese rispetto all’invio delle cartelle esattoriali. Il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 gennaio 2021), il governo nonostante la crisi in atto hail: fino ahanno tempo i contribuenti? Il governo Conte è di fatto congelato ma l’attività ordinaria prosegue. E oggi è arrivato un provvedimento atteso da milioni di contribuenti, la proroga per un altro mese rispetto all’invio delle. Il L'articolo proviene da Inews.it.

