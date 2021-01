AstraZeneca | la Ue pubblica il contratto Von der Leyen | Testo chiarissimo | contiene ordini vincolanti

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilspiega la clausola dei “Best reasonable efforts”: il produttore dovrà mettere in campo “le attività e il grado di sforzo che una azienda di dimensioni, infrastrutture e risorse simili prenderebbe per sviluppare e produrre il vaccino tenendo conto dell’urgenza di mettere...

Marcozanni86 : Finalmente! #UE regina della trasparenza pubblica contratto con #AstraZeneca! Qui sotto i dettagli: - LegaSalvini : Marco Campomenosi: l’Ue pubblica il contratto con AstraZeneca, con intere pagine oscurate...e questa sarebbe la tra… - eziomauro : AstraZeneca, la Ue pubblica il contratto. Von der Leyen: 'Testo chiarissimo, contiene ordini vincol… - Giampao62096071 : RT @Marcozanni86: Finalmente! #UE regina della trasparenza pubblica contratto con #AstraZeneca! Qui sotto i dettagli: - PicchioRocca : RT @Marcozanni86: Finalmente! #UE regina della trasparenza pubblica contratto con #AstraZeneca! Qui sotto i dettagli: -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca pubblica

Cosa c'è scritto nel contratto? Nel contratto si legge che 'si è impegnata a ...del 'bisogno urgente di un vaccino per fermare una pandemia dal serio impatto sulla salute, ......ritardi e gravi mancanze da parte delle multinazionali del farmaco " dopo Pfizer e... Successivamente la Pharm2Farm, compagniabritannica, è riuscita a raccogliere investimenti per ...Un testo chiaro, dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un cui la presunta clausola “best reasonable efforts” era riferita alla fase di sviluppo del candidato vaccino Ox ...Bruxelles, 29 gen. (AdnKronos Salute) - Nel contratto di acquisto anticipato siglato da AstraZeneca con la Commissione Europea, l'azienda "dichiara, garantisce e conviene" con o all'esecutivo comunita ...