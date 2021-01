Alba Parietti replica alla Ruta… in diretta al GFVIP (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo il racconto di Maria Teresa Ruta sull’incontro che ha avuto in passato con Alain Delon che ha coinvolto indirettamente anche Alba Parietti il confronto fra le due vip è inevitabile. E infatti Alfonso Signorini non poteva non cogliere l’occasione e mettere una di fronte all’altra le due conduttrici che a quanto pare in passato hanno condiviso molto di più di qualche studio televisivo. Secondo quanto riportato dalla gieffina, che ormai si trova nella casa del GFVIP da quattro mesi o quasi, Alain Delon l’avrebbe invitata a sedersi al suo fianco durante una cena di gala, poi lei avrebbe tardato e il suo posto le fu rubato dalla bella mamma di Francesco Oppini. Nonostante l’incidente la Ruta avrebbe poi visto l’attore in un secondo momento per un aperitivo. La rivelazione non poteva ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo il racconto di Maria Teresa Ruta sull’incontro che ha avuto in passato con Alain Delon che ha coinvolto inmente ancheil confronto fra le due vip è inevitabile. E infatti Alfonso Signorini non poteva non cogliere l’occasione e mettere una di fronte all’altra le due conduttrici che a quanto pare in passato hanno condiviso molto di più di qualche studio televisivo. Secondo quanto riportato dgieffina, che ormai si trova nella casa delda quattro mesi o quasi, Alain Delon l’avrebbe invitata a sedersi al suo fianco durante una cena di gala, poi lei avrebbe tardato e il suo posto le fu rubato dbella mamma di Francesco Oppini. Nonostante l’incidente la Ruta avrebbe poi visto l’attore in un secondo momento per un aperitivo. La rivelazione non poteva ...

GrandeFratello : Questa sera Alba Parietti entrerà nella casa per avere un incontro-scontro con Maria Teresa ?? #GFVIP - _itscohen : Ma Alba Parietti che puntata ha guardato? Mi sento male! Ha detto cose che non esistono ?? - fraancescaa00 : RT @alelovesteve_: tommaso incontra alba parietti #tzvip - spaceplumee_ : RT @selinrauhl: Si accettano scommesse sulla faccia che farà stasera Tommaso appena sentirà il nome ALBA PARIETTI. VIA!?? #TZVIP - vincenzo_mia : Cioe stasera Alba vs Mtr? Ma che due coglioni sta Parietti, STA OVUNQUE #TZVIP #GFVIP -