Alba Parietti affronta Maria Teresa Ruta e spunta Mara Venier (Di sabato 30 gennaio 2021) Alba Parietti questa sera ha affrontato Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, ma durante il loro confronto è spuntata Mara Venier attraverso una rivelazione choc di Cristiano Malgioglio. Alba Parietti, come promesso, questa sera ha raggiunto la casa del GF Vip per avere un acceso confronto con Maria Teresa Ruta. La concorrente, durante la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 30 gennaio 2021)questa sera hatoal Grande Fratello Vip, ma durante il loro confronto ètaattraverso una rivelazione choc di Cristiano Malgioglio., come promesso, questa sera ha raggiunto la casa del GF Vip per avere un acceso confronto con. La concorrente, durante la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Questa sera Alba Parietti entrerà nella casa per avere un incontro-scontro con Maria Teresa ?? #GFVIP - GrandeFratello : Un aneddoto raccontato da Maria Teresa... una risposta arrivata in maniera puntuale da Alba Parietti. Due verità ch… - fanpage : Scontro in diretta Tv! Le due conduttrici non si risparmiano #gfvip - watsonperiodt : Comunque tanto per ricordarvi chi è Alba Parietti, ci credo che poi il figlio è uscito come è uscito (male) #gfvip - xrenaissance : RT @indecisissimo: come pensa di essere alba parietti vs cos'è realmente -