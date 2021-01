Aka7even e Martina in crisi: lui pesante e sottone? La ballerina si prende una pausa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Divide la storia di Aka7even e Martina. Il pubblico che segue con passione Amici 20, e si è anche affezionato alle storie di questi ragazzi, non sa bene da che parte schierarsi. Molti però, dopo aver visto le recenti discussioni tra il cantante e la ballerina di Amici 20, fanno notare che Aka, è forse un tantino esagerato nelle sue reazioni. Dalla gelosia alle lacrime, sembra essere ossessionato da Martina, come se avesse paura di essere lasciato e non si sentisse troppo per la ballerina. Un vero e proprio dramma quello che si sta consumando in casetta. Ma alzi la mano chi a 18 anni, 20 anni, non ha provato lo stesso struggimento d’amore…Molti fan del programma fanno però notare che questa storia è partita, come la stessa Martina ha fatto notare, a razzo. Un paio di settimane dopo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 gennaio 2021) Divide la storia di. Il pubblico che segue con passione Amici 20, e si è anche affezionato alle storie di questi ragazzi, non sa bene da che parte schierarsi. Molti però, dopo aver visto le recenti discussioni tra il cantante e ladi Amici 20, fanno notare che Aka, è forse un tantino esagerato nelle sue reazioni. Dalla gelosia alle lacrime, sembra essere ossessionato da, come se avesse paura di essere lasciato e non si sentisse troppo per la. Un vero e proprio dramma quello che si sta consumando in casetta. Ma alzi la mano chi a 18 anni, 20 anni, non ha provato lo stesso struggimento d’amore…Molti fan del programma fanno però notare che questa storia è partita, come la stessaha fatto notare, a razzo. Un paio di settimane dopo ...

alessita_1994 : Al posto di Aka7even,i comportamenti di Martina avrebbero dato fastidio anche a voi. - Maryyyy53845168 : RT @martieaka: Comunque questa canzone l'ha cantata così bene perché stava pensando a Martina, and you can't change my mind #amici2020 #aka… - acercategomez : RT @martieaka: Comunque questa canzone l'ha cantata così bene perché stava pensando a Martina, and you can't change my mind #amici2020 #aka… - martieaka : Comunque questa canzone l'ha cantata così bene perché stava pensando a Martina, and you can't change my mind… - infoitcultura : Amici 20, Martina e Aka7even: è finita? Lei lo lascia, lui distrutto in lacrime -