Ai domiciliari per violenze in famiglia. Sconta la pena, esce e minaccia (di nuovo) la moglie: torna in carcere in meno di 24 ore (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lo scorso 25 gennaio un uomo di 51 anni era stato arrestato dai poliziotti di Fondi per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei familiari. L'uomo, M.A., che era recluso presso la Casa Circondariale di Velletri (RM), nel pomeriggio di ieri è stato scarcerato con contestuale sottoposizione al regime degli arresti domiciliari nel comune di Sperlonga (LT). Non appena uscito dalla struttura carceraria, però, l'uomo ha contattato telefonicamente la moglie per ingiuriarla e minacciarla ancora, preannunciandole che stava facendo ritorno presso l'abitazione coniugale. Tutto questo in totale violazione della misura degli arresti domiciliari appena concessagli, che prevedeva espressamente il divieto di comunicare con la parte offesa e di recarsi presso l'abitazione della ...

