Uomini e donne anticipazioni | il compleanno di GEMMA e il “regalo” di TINA…

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Cosa vedremo nelle prossime puntate di? Scopriamolo insieme. È ildiGalgani, che compie settantuno anni. La donna, come visto nelle scorse puntate, ha iniziato a frequentare due nuovi: Maurizio e Gianluca. Dopo aver chiuso con il Guerci infatti,ha deciso di gettarsi a capofitto in due nuove conoscenze pur di dimenticare in fretta il cavaliere mantovano. In studio i due Maurizio fanno una sorpresa a, regalandole un mazzo di fiori. Tina, come suo solito, cercherà lo scontro con la Galgani facendole recapitare una torta a forma di mummia, che, neanche a dirlo, manderà su tutte le furie la dama piemontese. Durante la registrazione la Galgani rivelerà di aver ricevuto una clamorosa segnalazione sul primo Maurizio. Sembra ...