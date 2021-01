Una Fiorentina a fuoco lento | la Toscana ' riconosce' la bistecca dopo 7 secoli

(Di giovedì 28 gennaio 2021) AGI - Così scontata e celebre da essere 'dimenticata' per lungo tempo dai registri regionali. Questa la sorte, un pò paradossale, del piatto tipico della Toscana, laalla, che un mix di burocrazia e sovraesposizione hanno lasciato cuocere alentissimo prima dirla formalmente come un piatto della tradizione del territorio, nonostante le origini risalenti al '400. Solo in questi giorni, infatti, la notaè entrata nell'elenco ufficiale dei prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) della Toscana sotto l'egida del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Si tratta del 462° prodotto a comparire nell'elenco toscano, in continuo aggiornamento dal 1999, anno di istituzione governativa. Il merito è dell'Accademia della ...

