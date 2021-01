Ultimi sondaggi Ipsos: 69% italiani vuole Renzi e Iv fuori da Conte ter (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Vogliamo sapere dalle altre forze se ritengono Iv parte o non parte della maggioranza”. A dirlo è stato Matteo Renzi leader di Italia viva, al termine delle consultazioni al Quirinale. Parole nette che per ora non hanno ricevuto risposta dai diretti interessati, ovvero Pd, LeU e M5S. Fosse per gli italiani però, una risposta ci sarebbe già e sarebbe negativa. Secondo gli Ultimi sondaggi Ipsos per Di Martedì, infatti, il 69% vorrebbe che Renzi e i suoi rimanessero fuori dalla maggioranza nel caso in cui nascesse un Conte ter. Il leader di Italia viva paga lo scotto di aver aperto una crisi che il 65% dei cittadini fatica a comprendere. Il nome di Conte rimane nell’aria: Pd, LeU e il nuovo gruppo degli Europeisti lo hanno indicato ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Vogliamo sapere dalle altre forze se ritengono Iv parte o non parte della maggioranza”. A dirlo è stato Matteoleader di Italia viva, al termine delle consultazioni al Quirinale. Parole nette che per ora non hanno ricevuto risposta dai diretti interessati, ovvero Pd, LeU e M5S. Fosse per gliperò, una risposta ci sarebbe già e sarebbe negativa. Secondo gliper Di Martedì, infatti, il 69% vorrebbe chee i suoi rimanesserodalla maggioranza nel caso in cui nascesse unter. Il leader di Italia viva paga lo scotto di aver aperto una crisi che il 65% dei cittadini fatica a comprendere. Il nome dirimane nell’aria: Pd, LeU e il nuovo gruppo degli Europeisti lo hanno indicato ...

