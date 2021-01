UE: evitare viaggi, ma no a misure troppo drastiche (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Per contenere il Covid “si dovrebbero evitare viaggi non essenziali, ma penso che non dovremmo prendere misure troppo drastiche. Le restrizioni ai viaggi non devono ostacolare la ripresa economica e un sistema sanitario ben funzionante”. E’ quanto ha precisato a margine della riunione informale dei Ministri dell’UE, la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, sulla richiesta di Berlino di prevedere regole più rigorose nelle raccomandazioni della Commissione sulla stretta dei viaggi. Il Ministro dell’Interno Horst Seehofer, intanto, ha fatto sapere che in Germania, il governo sta lavorando a un provvedimento per stoppare gli ingressi dai Paesi particolarmente colpiti dalle varie mutazioni del Covid: si tratta di Gran Bretagna, Portogallo, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Per contenere il Covid “si dovrebberonon essenziali, ma penso che non dovremmo prendere. Le restrizioni ainon devono ostacolare la ripresa economica e un sistema sanitario ben funzionante”. E’ quanto ha precisato a margine della riunione informale dei Ministri dell’UE, la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, sulla richiesta di Berlino di prevedere regole più rigorose nelle raccomandazioni della Commissione sulla stretta dei. Il Ministro dell’Interno Horst Seehofer, intanto, ha fatto sapere che in Germania, il governo sta lavorando a un provvedimento per stoppare gli ingressi dai Paesi particolarmente colpiti dalle varie mutazioni del Covid: si tratta di Gran Bretagna, Portogallo, ...

