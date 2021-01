Tyrrhenian Link, il mega-elettrodotto che spaventa i battipagliesi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Comunità in allerta in tutta la piana del Sele. La notizia riguarda il progetto Terna da 3.7 miliardi per la costruzione di un elettrodotto da 1.000 megawatt per 950 chilometri di cavidotto sottomarino tra piana del Sele (Spineta), Sicilia e Sardegna. Preoccupati, i cittadini attendono dal Comune una presa di posizione. La notizia, seppure sfumata nei particolari relativi alla Campania, trova una conferma di massima proprio sul sito di Terna. Si legge: “Con il ‘Terna Incontra’ dedicato alla cittadinanza di Termini Imerese il 2 febbraio prossimo prende il via la consultazione pubblica sulla nuova interconnessione Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino che unirà la Sicilia alla Sardegna e alla Campania. Per garantire la più ampia partecipazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Comunità in allerta in tutta la piana del Sele. La notizia riguarda il progetto Terna da 3.7 miliardi per la costruzione di unda 1.000watt per 950 chilometri di cavidotto sottomarino tra piana del Sele (Spineta), Sicilia e Sardegna. Preoccupati, i cittadini attendono dal Comune una presa di posizione. La notizia, seppure sfumata nei particolari relativi alla Campania, trova una conferma di massima proprio sul sito di Terna. Si legge: “Con il ‘Terna Incontra’ dedicato alla cittadinanza di Termini Imerese il 2 febbraio prossimo prende il via la consultazione pubblica sulla nuova interconnessione, l’sottomarino che unirà la Sicilia alla Sardegna e alla Campania. Per garantire la più ampia partecipazione ...

