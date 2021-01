Tuchel: “So di allenare un club esigente e che vuole vittorie. Sono molto ambizioso” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Conferenza stampa in casa Chelsea dove si è presentato il nuovo allenatore Thomas Tuchel. Queste le parole del tedesco: “Accettare il Chelsea è stata un’opportunità colta al volo. Ho passato il Natale più triste della mia vita e quando è arrivata la chiamata del Chelsea ho preso al volo l’occasione, è stata una scelta abbastanza facile. Alleno uno dei club più grandi del mondo, nel campionato più competitivo del mondo. Con uno dei presidenti più esigenti al mondo. Ne Sono consapevole. Chi firma per il Chelsea sa bene che deve essere assolutamente competitivo in ogni competizione che giochi. Ne Sono totalmente consapevole. Il futuro non mi spaventa, abbiamo grandi ambizioni”. Sulla squadra: “Sono molto entusiasta della squadra e del club e i primi giorni ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Conferenza stampa in casa Chelsea dove si è presentato il nuovo allenatore Thomas. Queste le parole del tedesco: “Accettare il Chelsea è stata un’opportunità colta al volo. Ho passato il Natale più triste della mia vita e quando è arrivata la chiamata del Chelsea ho preso al volo l’occasione, è stata una scelta abbastanza facile. Alleno uno deipiù grandi del mondo, nel campionato più competitivo del mondo. Con uno dei presidenti più esigenti al mondo. Neconsapevole. Chi firma per il Chelsea sa bene che deve essere assolutamente competitivo in ogni competizione che giochi. Netotalmente consapevole. Il futuro non mi spaventa, abbiamo grandi ambizioni”. Sulla squadra: “entusiasta della squadra e dele i primi giorni ...

