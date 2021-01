Triumph Speed Triple 1200 RS | il rodeo inglese | novità | caratteristiche e prezzo

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 28 gennaio 2021) LaRS è una di quelle motociclette che colpiscono al primo sguardo, proprio come il modello originale del 1994, che con il suo doppio faro rotondo è rimasto un'icona delle due ruote. Aggressiva e col suo tipico design da punk britannica, la "" sembra muoversi anche da ferma. Quando poi si inizia a leggere la scheda tecnica, si possono facilmente immaginare le meraviglie di cui sarà capace il nuovo tre cilindri in linea. Con una cilindrata di 1.160 cc dispone di ben 180 CV a 10.750 giri e di 125 Nm di coppia a 9.000 giri, oltre a poter girare fino a 11.150 giri, una possibilità che apprezzeranno quelli che amano tirare le marce. Questo perché il tre cilindri in questione è stato completamente ridisegnato - gli intervalli di manutenzione sono previsti ogni 16.000 km -, ...